Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Tedbir Alıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Drone ve İHA ile yapılan kontrol faaliyetleriyle yangınların önlenmesi sağlanıyor. Yasaklama kararlarına uymayanlara idari yaptırım uygulanıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı tedbirli davranıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1-14 Ağustos tarihleri arasında il genelinde Orman Yangınlarının önlenmesi çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtılırken, yangınların önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından Drone ve İHA ile kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Aydın Valiliğinin 2023/1 sayılı "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı çerçevesinde Yasaklama Kararlarına uymayan (girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yaptığı tespit edilen 65 şahsa 84 bin 105 TL idari yaptırım kararı uygulandı. - AYDIN