Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan bin 705 şahıs sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güveni sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamada bin 705 şahsı sorguladı. Ayrıca 606 araç veya sürücü kontrol edildi ve 5 araca idari yaptırım uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulama çerçevesinde bin 705 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşları huzur ve güveni için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, güvenlik güçlerinin her zaman her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi. 26 ekip ve 91 personelin katılımı ile gerçekleştirilen Bölgesel Şok ve Huzur Uygulaması'nda bin 705 şahıs sorgulandı. 606 araç veya sürücüsü kontrol edilirken 5 araç veya sürücüsüne toplamda 11 bin 41 TL idari yaptırım uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi. - AYDIN