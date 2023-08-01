Aydın İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyeti çerçevesinde sürücüler kask ve reflektif yelek konusunda uyarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyeti çerçevesinde sürücüler kask ve reflektif yelek konusunda uyarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma Trafik Timleri çalışmalar çerçevesinde Koçarlı ilçesindeki motosiklet sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi. Faaliyette; kask ve reflektif yelek kullanımının önemi ve uymaları gereken diğer trafik kuralları konularında motosiklet sürücülere bilgilendirme yapılarak reflektif yeleği olmayan motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımı yapıldı. - AYDIN