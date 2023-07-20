Üye Girişi
Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Hırsızlıkları ve Güvenli Sürüş Teknikleri Hakkında Vatandaşları Bilgilendirdi

Güncel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Koçarlı ilçesinde yapılan faaliyetlerde, sürücülere güvenli sürüş, kask kullanımı, trafik işaretlerine uyulması ve motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, Koçarlı ilçesi Çakmar ve Dedeköy Mahallellerinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, sürüş esnasında kaskın ve korunma malzemelerinin önemi, reflektif yelek kullanılması, trafik işaretlerine uyulması ve meydana gelebilecek motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Faaliyette engelli araç sürücüsü ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımı yapan jandarma ekipleri vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title