Aydın İl Jandarma Komutanlığı Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın-Denizli Devlet Yolu'nda trafik kazalarını önlemek amacıyla Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 83 araç kontrol edildi, 3 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca yol kullanıcılarına emniyet kemerinin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarını önlemeye yönelik Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Aydın- Denizli Devlet Yolu Kuyucak Meslek Yüksek Okulu önünde trafik kazalarını önlemeye yönelik Cyrocopter ile Havadan Trafik Denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 83 araç kontrol edilirken, 3 sürücüye, 1.823 TL cezai işlem uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi. Yol kullanıcılarına emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - AYDIN