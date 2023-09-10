Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çiftlik Sahiplerini Uyardı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Efeler ve İncirliova ilçelerindeki çiftlikleri ziyaret ederek hayvan sahiplerini hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Efeler ve İncirliova ilçelerindeki çiftlikleri ziyaret ederek hayvan sahipleri hayvan hırsızlığı, sahte para ve meydana gelebilecek dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında çalıntı ihtimaline karşı hayvanların kulak küpeleri kontrol edilerek, şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı. Efeler ilçesi Kuloğulları Mahallesi ve İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde bulunan çiftliklere de ziyaretler gerçekleştiren jandarma ekipleri hayan sahiplerini bilgilendirdi. Vatandaşlara; meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı, sahte para ve benzeri yöntemler ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan ekipler, her türlü şüpheli görülen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını istendi. - AYDIN