Aydın İl Jandarma Komutanlığı 74 Şüpheliyi Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan toplam 74 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerle, suçluların korkulu rüyası oldu. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 74 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çalışmalarda 1 şahsın "Hırsızlık" suçundan 39 yıl 5 ay, 1 şahsın "Uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 3 ay, 1 şahsın "Hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay, 1 şahsın, "Nitelikli cinsel istismar" suçundan 9 yıl 2 ay, 1 şahsın ise "Hırsızlık" suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlüler ile diğer suçlardan aranması bulunan toplam 74 şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN