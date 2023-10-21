Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 şahsı yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel asayiş ve düzenin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışma çerçevesinde 4 bin 517 şahsı sorgulayarak çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde genel asayişe ve düzeninin sağlanması, özellikle yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla 77 unsur ve 234 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde il genelinde 4 bin 517 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 292 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, 2 araca ceza işlem yapılırken, 2 araç da trafikten men edildi. 279 umuma açık yer, 1 metruk bina, 6 okul çevresi ve 1 park ve bahçeyi kontrol eden ekipler, 6458 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli şahsa idari yaptırım uyguladı. - AYDIN