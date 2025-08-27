Aydın Heyeti Çevre Bakanı ile Kentsel Dönüşüm Toplantısı Gerçekleştirdi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları ve ilçe belediye başkanları ile verimli bir toplantı yaptık. Kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere Aydın'da sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz" dedi. Bakanlıktaki toplantıda; Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve ilgili bürokratlar da yer aldı.