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Aydın haberleri... Söke'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın haberleri... Söke'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

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Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar'dan Kuşadası istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 AFM 265 plakalı su yüklü kamyon, Söke Novada Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Yaralı sürücü ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Kuşadası Ortaklar Aydın su Güncel Haberler

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