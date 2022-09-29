Aydın haberleri | Kuşadası'nda geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Ekipler, bottaki 48 yabancı uyrukluyu kurtardı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Uzun Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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