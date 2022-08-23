Aydın haberleri: Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Eyüp Çirik (21) idaresindeki 09 ADH 520 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Çirik, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel