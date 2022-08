Aydın haberleri... KUŞADASI'NA SIĞINAN UKRAYNALILAR 'BAĞIMSIZLIK GÜNÜ' İÇİN BİR ARAYA GELDİ

RUSYA'nın Ukrayna'ya karşı 6 ay önce başlatmış olduğu askeri harekat nedeniyle Kuşadası'na sığınan kadın ve çocuklar Ukrayna'nın bağımsızlık günü için bir araya geldi. Toplam 55 ülkeden yaklaşık 5 bin Ukraynalı'nın zoom uygulaması üzerinden bağlantı kurmasıyla savaş mağdurları hep bir ağızdan milli marşlarını söyledi.

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden (SSCB) ayrılan Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının 31'inci yıl dönümünü kutlamak için Kuşadası'nda yaşayan savaş mağdurları dün bir araya geldi. Yunus Emre Parkı'nda zoom uygulaması üzerinden görüşen yaklaşık 5 bin Ukraynalı savaş mağduru ile Kuşadası'nda yaşayan savaş mağdurları milli marşlarını söyleyerek duygu dolu anlar yaşadı. Ardından savaş mağdurları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri harekatın üzerinden 6 ay geçmesi nedeniyle bu süreçte kendilerine destek olan Kuşadası Belediyesi ve Kent Konseyi'ne teşekkür etmek için eski düğün salonunda toplandı.

'KUŞADASI BELEDİYESİ OLMADAN BU KADAR YARDIM TOPLAYAMAZDIK'

Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'ye savaş mağduru çocukların boyadığı taşlar ve yaptığı resimlerden hediye etti. Olena Burgaç, "6 ay önce başlayan savaş sürecinde buraya sığınan kadın ve çocuklardan Kuşadası Belediyesi olarak desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz" dedi.Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise savaşın yarattığı tahribata karşı sevginin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Suvari, "Savaşın yaşandığı her yerde ciddi yıkımlar ortaya çıkıyor. Maalesef ki yaşadığımız yüzyılda karşımıza böyle savaşlar hala çıkıyor, bizleri de çok üzüyor. Kuşadası halkı olarak tabi ki her zaman sizlerin yanındayız. Kuşadası Belediyesi olarak da elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve her zaman devam edeceğiz" dedi.Kutlama etkinliği Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Tiyatro Sahnesi'nde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar tarafından yapılan dans gösterileriyle devam etti. Dans gösterisinin ardından savaşta evi yok olan insanların komşularıyla beraber hayatını yeniden inşa etmesini konu alan 'Tologa' filmi gösterildi.

BARIŞIN VE HOŞGÖRÜNÜN SİMGESİ EL HEYKELİ MİLLİ RENKLERLE AYDINLATILDI

Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının 31'inciyıl dönümünde öğlen saat 14.00'da başlayan etkinlikler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bulunan barışın ve hoşgörünün simgesi El Heykeli'nin Ukrayna'nın milli bayrak renkleri ile aydınlatılmasıyla sona erdi.