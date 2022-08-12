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Aydın haberleri: Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi

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Aydın haberleri: Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi

Aydın gündem haberi... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dün 2 kardeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak (37) için cenaze töreni düzenlendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dün 2 kardeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak (37) için cenaze töreni düzenlendi. Balsak'ın cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi 550 sokaktaki bir sitede dün meydana geldi. Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak, henüz bilinmeyen nedenle komşuları Cengiz A. ve Bülent A. kardeşler ile tartışmaya başladı. Balsak ile Cengiz A. ve Bülent A. arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada boynuna bıçak darbesi alan Balsak kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Balsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Balsak'ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen 2 şüpheli ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak için tören düzenlendi. Balsak'ın tabutu yakınlarının ve mesai arkadaşlarının omuzlarında belediyenin önünden Hanım Camisi'ne kadar bando eşliğinde götürüldü. Cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başta olmak üzere belediye meclis üyeleri ve belediye personeli, yakınları katıldı. Balsak, gözyaşları ve dualarla defnedilmek üzere Diyarbakır'a uğurlandı.

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı şüpheliler Cengiz A. ve Bülent A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

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