Aydın haberleri... Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın bölgesinden gelen habere göre ??????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. ??????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce kurtarılan 48 düzensiz göçmen kıyıya getirildi. ???????Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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