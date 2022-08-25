Aydın haberleri: İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ İÇİN AYDINLANDI
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Aydın habere göre FATİH Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez savaştaki Ukrayna için aydınlatıldı. Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla köprü Ukrayna bayrağının renklerini oluşturan mavi ve sarı renklere büründü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel