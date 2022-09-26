Aydın haberleri... Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Aydın gündem haberi | Aydın'ın Germencik ilçesinde incir deposundan 420 kilogram incir çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Aydın'ın Germencik ilçesinde incir deposundan 420 kilogram incir çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bulunan bir incir deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yaptıkları öne sürülen İ.K, Y.A. ve Z.B'yi gözaltına aldı. Çalınan 420 kilogram incir de ele geçirildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık Atatürk Caddesi Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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