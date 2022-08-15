Aydın haberleri: Aydın'da vatandaşlara aşure dağıtıldı Aydın gündem haberine göre AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Yahya Ümit Orbay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti. AK Parti ve MHP üyelerinin katıldığı etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı. Güncel AA / Gökhan Düzyol İncirliova Hisarcık AK Parti Güncel Haberler

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