Aydın haberleri... Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri... Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

Aydın haberi... - Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, sıcaktan bunalan bir köpek, çevresindeki insanlara aldırmadan süs havuzuna girerek hem serinledi hem su içti.

 - Güncelleme:

- Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, sıcaktan bunalan bir köpek, çevresindeki insanlara aldırmadan süs havuzuna girerek hem serinledi hem su içti. Sevimli köpeğin havuz keyfini gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın'da etkili olmaya devam ediyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlar gibi hayvanları da bunalttı. Sıcaktan bunalan bir köpek Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan gösteri havuzunun içerisine girerek serinlemeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden havuz içerisinde serinleyen sevimli köpek zaman zaman su içmeyi de ihmal etmedi. Köpeğin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Köpeğin havuzda serinlediği anlar vatandaşları gülümsetirken, bir süre sonra havuz içerisinden çıkan sevimli köpek, etrafındaki kalabalığı aldırmadan uzaklaştı.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Güncel

Türkiye Aydın su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title