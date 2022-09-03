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Aydın haberleri... Aydın'da 'sahte içki' can aldı

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Aydın haberleri... Aydın'da 'sahte içki' can aldı

Aydın haberine göre AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.Zafer Bönce'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel

Bozdoğan Güncel Haberler

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