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Aydın haberleri: Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Aydın haberleri: Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti.

S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma Kuşadası JASAT Aydın Güncel Haberler

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