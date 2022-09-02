Aydın haberleri: Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Güncel Haberler Aydın haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine S.K'yi durdurdu. Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti. S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Jandarma Kuşadası JASAT Aydın Güncel Haberler

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