Aydın haberleri | Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Aydın gündem haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağma suçundan 24,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağma suçundan 24,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.
Yapılan sorgulamada M.O.T'nun "gece vakti yağma" suçundan hakkında 24 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
M.O.T, işlemin ardından Söke Kapalı Cezaevine gönderildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel