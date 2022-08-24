Aydın haberleri! Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Aydın gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü Z.S'yi (47) yakaladı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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