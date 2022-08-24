Aydın haberleri! Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Aydın gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü Z.S'yi (47) yakaladı.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel