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Aydın haberleri! Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Aydın haberleri! Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü Z.S'yi (47) yakaladı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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