Aydın haberleri | Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı Aydın gündem haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Halil Songur idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Özevcimen idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü Halil Songur ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özevcimen ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Musa Ölmez - Güncel Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haberleri | Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.