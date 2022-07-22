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Aydın haberleri | Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın haberleri | Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın gündem haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Halil Songur idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Özevcimen idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Halil Songur ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özevcimen ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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