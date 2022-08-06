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Aydın haberleri | Aydın'da denize giren kadın boğuldu

Aydın haberleri | Aydın'da denize giren kadın boğuldu

Aydın haberleri: Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 46 yaşındaki kadın, boğuldu.

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Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 46 yaşındaki kadın, boğuldu.

Altınkum Mahallesi'ndeki Konya Kültür Sahil Sitesi sahilinden denize giren 46 yaşındaki Perihan Aladağ, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Kadının karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Aladağ'ın, tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Altınkum Konya Didim Aydın Güncel Haberler

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