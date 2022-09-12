Aydın haberleri: Aydın'da çalıştığı inşaattan 5. katından düşen işçi yaralandı Güncel Haberler Aydın haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 439 Sokak'taki bir inşaatın 5. katında çalışan Adil Angün (41) dengesini kaybederek yere düştü. Kazayı gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Angün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Cumhuriyet Mahallesi İncirliova Aydın Güncel Haberler

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