Aydın haberleri! Aydın'da 123 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın haberleri... Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 123 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 123 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, 114 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Didim açıklarında da can salındaki 9 düzensiz göçmen, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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