Aydın haberleri! Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı Gelen Aydın haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı. Yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan yamaç paraşütü pilotu Berkay Özel, iniş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine takıldı. Özel, asılı kaldığı yerden kendi imkanlarıyla indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, paraşütü direkten aldı. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alçak uçuş yaptığı sırada olayın meydana geldiğini anlatarak, "Benim herhangi bir sorunum yok. İniş yaparken biraz irtifa kaybı yaşadım." dedi. Güncel AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haberleri! Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.