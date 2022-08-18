Son dakika haber! SÖKE'DE ORMAN YANGINI Edinilen son dakika haberine göre AYDIN'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. AYDIN'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı. Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı. Ekipleri yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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