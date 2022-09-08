Aydın haberi! Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Aydın haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ile Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi, Türkmen Mahallesi ve İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki dört adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, tabanca ile 4 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 8 kişiye idari işlem yapılırken, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.T. V.T. ve F.T. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Uzun Münir Karaloğlu Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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