Aydın haberi: Doğu Karadeniz'de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı
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Aydın haber... Doğu Karadeniz'de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı Doğru Karadeniz'in Rize ve Artvin illerinde gece boyu yağan yağmurla birlikte çakan yıldırımlar geceyi aydınlattı.
Doğu Karadeniz'de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı
ARTVİN - Doğru Karadeniz'in Rize ve Artvin illerinde gece boyu yağan yağmurla birlikte çakan yıldırımlar geceyi aydınlattı. Şiddetli yağış sonrası yıldırımların düşme anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Rize ve Artvin illerinin sahil ilçelerinde akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan yıldırımlar gecenin karanlığını aydınlattı.
Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş'un cep telefonuna yansıdı.