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Aydın haberi... Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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Aydın haberi... Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın Valiliği, Didim ilçesinde bir kafede çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aydın Valiliği, Didim ilçesinde bir kafede çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ağustos gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Atatürk Bulvarı'ndaki bir kafede kavga çıktığına dair ihbar yapıldığı belirtildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Olay yerine giden görevli polislerimize karşı mukavemet gösterilmesi dolayısıyla gönderilen takviye ekiplerle birlikte kavga olayına karışan şahıslar yasal sınırlar içerisinde gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürülmüştür. Olay ile ilgili işlemler Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Hisarcık kavga Aydın Didim Güncel Haberler

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