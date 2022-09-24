Aydın haberi! Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'da uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 70 gram metamfetamin ile 110 sikke ele geçirildi. Aydın'da uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 70 gram metamfetamin ile 110 sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde S.T'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.T'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada 70 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 117 bin lira ile 110 tarihi değeri bulunan sikke ele geçirildi. ???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Emniyet Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haberi! Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.