Aydın haberi: Aydın'da otomobil restoranın çatısına uçtu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde el freni çekilmeden park edildiği iddia edilen otomobil, hareket ederek restoranın çatısına uçtu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Kısmer kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranın önünde park halinde duran ve el freni çekilmediği belirtilen 31 K 3815 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti. Yolun karşısında bulunan zincirleri parçalayan otomobil, daha sonra restoranın çatısına uçtu. Olayda ölen ve yaralanan olmazken otomobilde ve restoranın çatısında maddi hasar oluştu. Otomobilin sahibi O.Ç.'nin telefonu trafik ekipleri tarafından arandı ancak ulaşılamadı.

Restoran çalışanları, otomobilin yolda bulunan zincirlerin etkisi ile yavaşladığını ve dükkanın içine düşmediğini söyledi. Restoranın çatısındaki otomobil, çekici ile kurtarılarak emniyet otoparkına çekildi.