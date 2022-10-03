Aydın haberi... Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Aydın haberi: Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi. Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen S.B'yi evinde yakaladı. FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Uzun Aydın Güncel Haberler

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