Aydın haberi... Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Aydın haberi: Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi.
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen S.B'yi evinde yakaladı.
FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel