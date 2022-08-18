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Aydın haberi: Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın haberi: Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, L.G. (30) dün, tartıştığı eşi F.G'yi (23) Balat Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan L.G, emniyetteki işlemin ardından, bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Balat Didim Aydın Güncel Haberler

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