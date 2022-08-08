Aydın haberi | Aydın'da iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti Aydın haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi, aynı silahla intihar etti. Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne gelen G.Ö. iki kişiyi tabancayla öldürdüğünü söyledikten sonra tabancayla başına ateş etti. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. G.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Dutluoluk Mahallesi'nde yol üzerinde S.Ö'ye ait bir erkek cesedi bulundu. S.Ö'nün vücudunda kurşun izleri tespit edildi. Bir müddet sonra ise Hamitabat Mahallesi'nde Y.M'nin tabancayla vurulduğu ihbarı geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Y.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Ö. ve Y.M'nin G.Ö. tarafından öldürüldüğünü değerlendiren jandarma ekipleri, araştırma başlattı. Güncel AA / Murat Şenbaklavacı Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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