Aydın haberi... Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın haberi... Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hurşit Kulaksız (21) yönetimindeki 35 EBF 45 plakalı otomobil, Turanlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

İncir ağacına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kulaksız, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title