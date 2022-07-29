Aydın haberi... Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Aydın gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hurşit Kulaksız (21) yönetimindeki 35 EBF 45 plakalı otomobil, Turanlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İncir ağacına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kulaksız, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Necip Uyanık Germencik Aydın Güncel Haberler

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