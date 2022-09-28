Aydın haberi | Söke'de 90 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kamyon sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel