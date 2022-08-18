Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Aydın açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın haberi... Aydın açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Aydın haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurdu, 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title