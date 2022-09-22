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Aydın gündem haberi: Söke'de jandarma, traktör sürücülerine eğitim verdi

Güncel Haberler

Aydın gündem haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, stant açarak çiftçilere "Reflektör Tak Görünür Ol", "Rops Demiri Tak Hayatını Kurtar" projeleri kapsamında eğitim verdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, stant açarak çiftçilere "Reflektör Tak Görünür Ol", "Rops Demiri Tak Hayatını Kurtar" projeleri kapsamında eğitim verdi.

Bağarası Mahallesi Pazar Yeri'nde kurulan standın açılışına Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve çiftçiler katıldı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Orhan Demirbaş, tarım araçlarının kara yolunda yapması gerekenleri anlattı.

İlçede 6 bin 500 civarı traktör olduğunu belirten Demirbaş, 11 bin römork ile 213 adet pamuk toplama makinesi olduğunu, bu araçların tarımsal faaliyetler için kara yoluna çıktığını ve büyük bölümünün geceleri tarım araçlarında reflektör, park ya da dönüş lambalarının bulunmaması gibi nedenlerden kazalara karıştığını aktardı.

Standın açılışının ardından etkinlik alanında bulunan römork ve traktörlere reflektör takıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

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