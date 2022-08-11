Aydın haber... Söke'de elektrik akımına kapılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti Aydın haber... Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik akımına kapılan alınan Hüseyin Satılmışoğlu (71) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın'ın Söke ilçesinde, elektrik akımına kapılan alınan Hüseyin Satılmışoğlu (71) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Satılmışoğlu, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Satılmışoğlu, 6 gün önce havuzdaki elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapılarak ağır yaralanmış, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Güncel AA / Musa Ölmez Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Aydın Güncel Haberler

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