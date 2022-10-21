Aydın haber | Kuşadası'nda geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Edinilen Aydın gelişmesine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı. AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik'e, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 08.10'da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kuşadası Güncel Haberler

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