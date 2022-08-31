Aydın haber! Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Aydın haberleri: Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD, 17.02’de olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD, saat 17.02'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, 17.02'de olan depremin merkez üssünü Ege Denizi Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Kaynak: ANKA / Güncel Ege Denizi Kuşadası Aydın AFAD Güncel Haberler

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