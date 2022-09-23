Aydın haber... Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi yönlendirildi. Ekiplerce kurtarılan 29 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi. ???????Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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