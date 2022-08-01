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Aydın haber! Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı

Aydın haber! Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı

Aydın haber: Aydın'ın Germencik ilçesinde hasat sezonu başlayan incirde olası hırsızlıklara karşı önlemler görüşüldü.

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Aydın'ın Germencik ilçesinde hasat sezonu başlayan incirde olası hırsızlıklara karşı önlemler görüşüldü.

Kaymakam Turgay Gülenç başkanlığında Vergi Dairesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya belediye, jandarma, polis, ziraat odası, muhtarlar ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Kaymakam Gülenç, çiftçinin emeğini korumayı amaçladıklarını belirterek, bu süreçte polis ve jandarmanın tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını, çiftçi malları koruma teşkilatının çabalarıyla birlikte güvenli bir hasat sezonu geçireceklerine inandığını ifade etti.

Toplantıda İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Müslüm Güçtekin de tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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