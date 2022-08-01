Aydın haber! Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı Aydın haber: Aydın'ın Germencik ilçesinde hasat sezonu başlayan incirde olası hırsızlıklara karşı önlemler görüşüldü. Aydın'ın Germencik ilçesinde hasat sezonu başlayan incirde olası hırsızlıklara karşı önlemler görüşüldü. Kaymakam Turgay Gülenç başkanlığında Vergi Dairesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya belediye, jandarma, polis, ziraat odası, muhtarlar ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yetkilileri katıldı. Kaymakam Gülenç, çiftçinin emeğini korumayı amaçladıklarını belirterek, bu süreçte polis ve jandarmanın tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını, çiftçi malları koruma teşkilatının çabalarıyla birlikte güvenli bir hasat sezonu geçireceklerine inandığını ifade etti. Toplantıda İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Müslüm Güçtekin de tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Güncel AA / Necip Uyanık Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haber! Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.