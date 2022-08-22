Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber... Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı

Güncel Haberler

Aydın haber... Germencik Emniyet Müdürü Özçelik görevine başladı

Aydın haberi: Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Özçelik, görevine başladı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Özçelik, görevine başladı.

Ömüray Bozkurt'un Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat-Emlak Şube Müdürlüğüne tayininin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce de geçici olarak ilçede görev yaptığını anımsattı.

Özçelik, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı etkin mücadele edeceklerini ifade eden Özçelik vatandaşlardan, şüpheli gördükleri durumlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Ali İhsan Su Germencik Hisarcık Bozkurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title