Aydın haber! Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2) Aydın gelişmesine göre 2 TUTUKLAMAKocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı 3 cinayetle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.B.E. ve M.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı. 2 TUTUKLAMA Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı 3 cinayetle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.B.E. ve M.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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