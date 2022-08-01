Aydın haberi: DİDİM'DE ZABITA MÜDÜRÜ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI O ANLAR KAMERADA - Haberler

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Aydın haberi: DİDİM'DE ZABITA MÜDÜRÜ, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI O ANLAR KAMERADA

Aydın haber: Aydının Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

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Aydının Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Fettahoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı o anlar ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan, önce elektrik trafosunun arkasına saklanarak dakikalarca zabıta müdürünün evden çıkmasını bekliyor. Murat Hacıfettahoğlu ise evden elinde poşeti ile çıkarak çöp konteynerine doğru gittiği görülüyor. Bu sırada arkasından gelen saldırgan elindeki tabanca ile zabıta müdürünün ayaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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