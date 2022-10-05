Aydın haber... Aydın'daki yol uygulamasında firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Aydın gündem haberi | Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salavatlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtaki E.U'nun kimlik sorgusunda 10 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Uzun Sultanhisar Aydın Güncel Haberler

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